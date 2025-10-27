DAX24.257 +0,1%Est505.703 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,78 +6,0%Nas23.205 +1,2%Bitcoin99.127 +0,7%Euro1,1644 +0,1%Öl65,50 -0,3%Gold4.032 -1,2%
Aktie im Fokus

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Montagmittag kaum bewegt

27.10.25 12:04 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie kam im BMN-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,065 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie zeigte sich um 11:43 Uhr stabil und notierte im BMN-Handel bei 0,065 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie bisher bei 0,065 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie sank bis auf 0,065 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,065 EUR.

Am 05.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,179 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 175,077 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 30,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BIGG Digital Assets am 28.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BIGG Digital Assets mit einem Umsatz von insgesamt 2,66 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 10,83 Prozent gesteigert.

2025 dürfte BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,020 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

