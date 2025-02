BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Nachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 5,3 Prozent auf 0,085 EUR abwärts.

Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 16:07 Uhr 5,3 Prozent im Minus bei 0,085 EUR. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,085 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,090 EUR. Von der BIGG Digital Assets-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.771 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,230 EUR) erklomm das Papier am 04.03.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BIGG Digital Assets-Aktie 169,366 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,078 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie 8,099 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BIGG Digital Assets am 28.11.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,02 CAD je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,13 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BIGG Digital Assets einen Umsatz von 1,44 Mio. CAD eingefahren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net