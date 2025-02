BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger schicken BIGG Digital Assets am Mittag ins Plus

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 0,093 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 0,093 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,093 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,091 EUR. Bisher wurden heute 46.150 BIGG Digital Assets-Aktien gehandelt.

Am 04.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,230 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 146,245 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 0,077 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,918 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BIGG Digital Assets veröffentlichte am 28.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,02 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,13 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BIGG Digital Assets einen Umsatz von 1,44 Mio. CAD eingefahren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

