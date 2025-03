BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets tendiert am Freitagmittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie zeigte sich zuletzt im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,075 EUR an der Tafel.

Die BIGG Digital Assets-Aktie wies um 11:43 Uhr kaum Veränderungen aus. Im BMN-Handel notierte das Papier bei 0,075 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BIGG Digital Assets-Aktie sogar auf 0,075 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,075 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,075 EUR.

Bei 0,179 EUR erreichte der Titel am 05.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 138,400 Prozent Plus fehlen der BIGG Digital Assets-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,065 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,333 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 28.11.2024 legte BIGG Digital Assets die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,13 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 47,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,44 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net