BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets behauptet sich am Vormittag

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Kaum Ausschläge verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel und tendierte zuletzt bei 0,062 EUR.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Wert von 0,062 EUR bewegte sich die BIGG Digital Assets-Aktie um 09:13 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,062 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BIGG Digital Assets-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,055 EUR aus. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,055 EUR.

Bei 0,179 EUR erreichte der Titel am 05.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Kursplus von 188,387 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 24,000 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 28.11.2024 hat BIGG Digital Assets die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,13 Mio. CAD – eine Minderung von 42,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,70 Mio. CAD eingefahren.

In der BIGG Digital Assets-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,050 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net