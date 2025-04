Notierung im Blick

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag mit sattem Kursplus

29.04.25 09:23 Uhr

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 14,8 Prozent im Plus bei 0,071 EUR.

Das Papier von BIGG Digital Assets konnte um 09:13 Uhr klettern und stieg im BMN-Handel um 14,8 Prozent auf 0,071 EUR. In der Spitze gewann die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,071 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,056 EUR. Am 05.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,179 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 151,124 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,050 EUR. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 42,400 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Am 28.11.2024 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 42,43 Prozent auf 2,13 Mio. CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,70 Mio. CAD erwirtschaftet worden. Laut Analysten dürfte BIGG Digital Assets im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD einfahren. Redaktion finanzen.net

