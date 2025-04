BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets bricht am Dienstagmittag nach oben aus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BIGG Digital Assets zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,6 Prozent auf 0,066 EUR.

Um 11:43 Uhr sprang die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel an und legte um 5,6 Prozent auf 0,066 EUR zu. In der Spitze legte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,071 EUR zu. Bei 0,056 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Von der BIGG Digital Assets-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.175 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,179 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 172,977 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (0,050 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,664 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte BIGG Digital Assets am 28.11.2024 vor. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,13 Mio. CAD – das entspricht einem Minus von 42,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mio. CAD in den Büchern gestanden hatten.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net