BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittwochmittag im Bullenmodus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BIGG Digital Assets zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 10,0 Prozent auf 0,074 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:53 Uhr in Grün und gewann 10,0 Prozent auf 0,074 EUR. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,074 EUR zu. Bei 0,074 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 20.000 BIGG Digital Assets-Aktien gehandelt.

Am 10.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,178 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 140,811 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,053 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 38,577 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BIGG Digital Assets gewährte am 28.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,13 Mio. CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,18 Mio. CAD US-Dollar umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,050 CAD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

