Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte präsentiert sich am Vormittag stärker

So bewegt sich Bijou Brigitte

Die Aktie von Bijou Brigitte zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Bijou Brigitte legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 38,30 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bijou Brigitte nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:02 Uhr 1,1 Prozent auf 38,30 EUR. Im Tageshoch stieg die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 38,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 17 Bijou Brigitte-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,70 EUR an. 16,71 Prozent Plus fehlen der Bijou Brigitte-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,00 EUR. Dieser Wert wurde am 22.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bijou Brigitte-Aktie.

Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker