Fokus auf Aktienkurs

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte verteuert sich am Donnerstagnachmittag

02.10.25 16:10 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Bijou Brigitte-Aktie. In der Stuttgart-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 41,00 EUR.

Die Aktie legte um 16:00 Uhr in der Stuttgart-Sitzung 0,5 Prozent auf 41,00 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 41,00 EUR. Bei 40,80 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag. Zuletzt wurden via Stuttgart 250 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,50 EUR. Gewinne von 13,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.12.2024 (33,35 EUR). Derzeit notiert die Bijou Brigitte-Aktie damit 22,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 06.11.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bijou Brigitte noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Bijou Brigitte im vergangenen Quartal 89,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

