Aktienentwicklung

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte zieht am Donnerstagmittag an

02.10.25 12:07 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte zieht am Donnerstagmittag an

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bijou Brigitte zulegen und verteuerte sich in der Stuttgart-Sitzung um 0,2 Prozent auf 40,90 EUR.

Im Stuttgart-Handel gewannen die Bijou Brigitte-Papiere um 12:00 Uhr 0,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 40,90 EUR. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 40,80 EUR.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,50 EUR erreichte der Titel am 12.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 18,46 Prozent Luft nach unten.

Am 06.11.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 EUR gegenüber 1,36 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 89,00 Mio. EUR gegenüber 89,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.net

