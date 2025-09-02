DAX23.569 +0,4%ESt505.322 +0,6%Top 10 Crypto15,74 -0,6%Dow45.178 -0,3%Nas21.492 +1,0%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1676 +0,3%Öl67,71 -2,0%Gold3.563 +0,8%
Profil
Aktienkurs im Fokus

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte verbilligt sich am Mittwochnachmittag

03.09.25 16:10 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Stuttgart-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 38,30 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
39,70 EUR 1,20 EUR 3,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bijou Brigitte-Aktie musste um 16:00 Uhr im Stuttgart-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 38,30 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bijou Brigitte-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,20 EUR aus. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 38,60 EUR. Der Tagesumsatz der Bijou Brigitte-Aktie belief sich zuletzt auf 20 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,50 EUR erreichte der Titel am 12.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bijou Brigitte-Aktie somit 17,63 Prozent niedriger. Am 03.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 33,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bijou Brigitte-Aktie mit einem Verlust von 12,92 Prozent wieder erreichen.

Am 06.11.2014 lud Bijou Brigitte zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2014 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 89,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 89,00 Mio. EUR.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

