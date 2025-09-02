Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte fällt am Mittwochvormittag

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 38,20 EUR.

Das Papier von Bijou Brigitte gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:02 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 38,20 EUR abwärts. Die Bijou Brigitte-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,20 EUR nach. Mit einem Wert von 38,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Bijou Brigitte-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1 Stück gehandelt.

Am 11.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2014 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

