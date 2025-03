Fokus auf Aktienkurs

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittwochmittag höher

05.03.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Bijou Brigitte zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie stand in der Stuttgart-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 35,30 EUR.

Um 12:00 Uhr stieg die Bijou Brigitte-Aktie. In der Stuttgart-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 35,30 EUR. Die Bijou Brigitte-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,45 EUR. Bei 34,75 EUR ging der Anteilsschein in den Stuttgart-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Stuttgart-Handel 440 Bijou Brigitte-Aktien. Bei einem Wert von 44,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.05.2024). 26,20 Prozent Plus fehlen der Bijou Brigitte-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 31,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 11,90 Prozent Luft nach unten. Am 06.11.2014 äußerte sich Bijou Brigitte zu den Kennzahlen des am 30.09.2014 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 89,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 89,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com