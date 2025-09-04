Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte zeigt sich am Freitagvormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Zuletzt konnte die Aktie von Bijou Brigitte zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 39,00 EUR.

Um 09:02 Uhr sprang die Bijou Brigitte-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 39,00 EUR zu. Die Bijou Brigitte-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,00 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bijou Brigitte-Aktien beläuft sich auf 190 Stück.

Bei 46,50 EUR markierte der Titel am 11.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 19,23 Prozent Luft nach oben. Am 03.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bijou Brigitte-Aktie mit einem Verlust von 14,62 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker