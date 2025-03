Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte tendiert am Donnerstagvormittag seitwärts

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 35,45 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel kam die Bijou Brigitte-Aktie um 09:03 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 35,45 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 35,50 EUR. Im Tief verlor die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 35,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 151 Bijou Brigitte-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2024 bei 44,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,09 Prozent hinzugewinnen. Bei 31,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie 12,55 Prozent sinken.

Am 06.11.2014 äußerte sich Bijou Brigitte zu den Kennzahlen des am 30.09.2014 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 89,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 89,00 Mio. EUR.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker