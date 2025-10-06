Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Nachmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 40,90 EUR ab.

Die Bijou Brigitte-Aktie wies um 15:42 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 40,90 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 40,90 EUR. Bei 41,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 579 Bijou Brigitte-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.06.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bijou Brigitte-Aktie 13,69 Prozent zulegen. Am 03.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.09.2014 abgelaufenen Quartal legte Bijou Brigitte am 06.11.2014 vor. Bijou Brigitte hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,36 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 89,00 Mio. EUR umgesetzt worden.

