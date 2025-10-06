Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte büßt am Vormittag ein

Notierung im Blick

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Bijou Brigitte-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 41,20 EUR.

Um 09:02 Uhr fiel die Bijou Brigitte-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 41,20 EUR ab. Die Bijou Brigitte-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,20 EUR nach. Bei 41,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 120 Bijou Brigitte-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.06.2025 bei 46,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Bijou Brigitte-Aktie liegt somit 11,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bijou Brigitte-Aktie mit einem Verlust von 19,17 Prozent wieder erreichen.

Am 06.11.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 EUR gegenüber 1,36 EUR im Vorjahresquartal. Bijou Brigitte hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

