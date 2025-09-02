Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Montagnachmittag fester

Bijou Brigitte im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Bijou Brigitte. Zuletzt wies die Bijou Brigitte-Aktie Gewinne aus. In der Stuttgart-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 39,90 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 16:00 Uhr in der Stuttgart-Sitzung 1,5 Prozent auf 39,90 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 39,90 EUR. Den Stuttgart-Handel startete das Papier bei 39,70 EUR. Der Tagesumsatz der Bijou Brigitte-Aktie belief sich zuletzt auf 625 Aktien.

Bei 46,50 EUR markierte der Titel am 12.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,54 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,35 EUR. Dieser Wert wurde am 03.12.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 16,42 Prozent würde die Bijou Brigitte-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.09.2014 abgelaufenen Quartal legte Bijou Brigitte am 06.11.2014 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,36 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 89,00 Mio. EUR gelegen.

