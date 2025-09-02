DAX23.627 -0,4%ESt505.358 -0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.495 -0,5%Nas21.970 +0,4%Bitcoin97.196 +2,0%Euro1,1718 +0,1%Öl67,38 +1,3%Gold3.647 +0,6%
Aktienkurs aktuell

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte verliert am Mittwochnachmittag

10.09.25 16:11 Uhr
Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bijou Brigitte nach unten. In der Stuttgart-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 39,30 EUR.

Das Papier von Bijou Brigitte befand sich um 16:00 Uhr im Sinkflug und gab im Stuttgart-Handel 0,3 Prozent auf 39,30 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Bijou Brigitte-Aktie bei 38,70 EUR. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 38,80 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 46,50 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bijou Brigitte-Aktie somit 15,48 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,35 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 15,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 30.09.2014 abgelaufenen Quartals präsentierte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Bijou Brigitte im vergangenen Quartal 89,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen