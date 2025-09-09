Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittwochvormittag billiger

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Der Bijou Brigitte-Aktie ging im Stuttgart-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 39,10 EUR.

Die Bijou Brigitte-Aktie gab im Stuttgart-Handel um 09:15 Uhr um 0,8 Prozent auf 39,10 EUR nach. In der Spitze fiel die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 38,70 EUR. Den Stuttgart-Handel startete das Papier bei 38,80 EUR.

Bei einem Wert von 46,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2025). Derzeit notiert die Bijou Brigitte-Aktie damit 15,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.12.2024 bei 33,35 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie 14,71 Prozent sinken.

Am 06.11.2014 legte Bijou Brigitte die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2014 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 89,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 89,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

