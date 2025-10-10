DAX24.564 -0,2%Est505.623 ±-0,0%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,82 +1,7%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.010 -0,2%Euro1,1572 ±0,0%Öl64,42 -1,2%Gold3.995 +0,5%
DAX dreht ins Minus -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Aktienkurs im Fokus

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittag behauptet

10.10.25 12:05 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittag behauptet

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie notierte im Stuttgart-Handel zuletzt bei 40,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
40,90 EUR -0,10 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bijou Brigitte-Aktie zeigte sich um 12:00 Uhr im Stuttgart-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 40,90 EUR an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 40,90 EUR. Im Tief verlor die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 40,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,90 EUR.

Am 12.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 13,69 Prozent Plus fehlen der Bijou Brigitte-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 33,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.12.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bijou Brigitte-Aktie.

Am 06.11.2014 legte Bijou Brigitte die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2014 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Bijou Brigitte hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

