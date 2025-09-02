DAX23.664 +0,1%ESt505.381 +0,4%Top 10 Crypto16,08 +1,8%Dow46.020 +1,2%Nas22.019 +0,6%Bitcoin97.528 +0,1%Euro1,1731 +0,3%Öl66,38 -1,8%Gold3.633 -0,2%
Aktienentwicklung

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

11.09.25 16:13 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Die Aktie von Bijou Brigitte zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Stuttgart-Sitzung 0,3 Prozent auf 39,20 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
39,00 EUR 0,20 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bijou Brigitte-Aktie notierte im Stuttgart-Handel um 16:00 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 39,20 EUR. Die Bijou Brigitte-Aktie legte bis auf 39,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,00 EUR.

Bei 46,50 EUR erreichte der Titel am 12.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 18,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bijou Brigitte-Aktie damit 17,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte die Kennzahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bijou Brigitte mit einem Umsatz von insgesamt 89,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

