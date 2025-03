Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bijou Brigitte zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Bijou Brigitte-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Stuttgart-Handel nahezu unverändert bei 34,80 EUR.

Anleger zeigten sich um 12:00 Uhr bei der Bijou Brigitte-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Stuttgart-Handel nahezu unverändert bei 34,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 35,15 EUR. Im Tief verlor die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 34,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,85 EUR.

Am 22.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bijou Brigitte-Aktie mit einem Kursplus von 28,02 Prozent wieder erreichen. Am 28.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 31,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 10,63 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 30.09.2014 abgelaufenen Quartals präsentierte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 89,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 89,00 Mio. EUR.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker