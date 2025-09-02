Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte reagiert am Freitagnachmittag positiv
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie stieg im Stuttgart-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 39,60 EUR.
Das Papier von Bijou Brigitte konnte um 16:00 Uhr klettern und stieg im Stuttgart-Handel um 1,0 Prozent auf 39,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 39,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,20 EUR. Bisher wurden heute 100 Bijou Brigitte-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 46,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,42 Prozent. Bei 33,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bijou Brigitte hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,36 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
