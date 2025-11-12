Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittwochnachmittag nahezu unverändert

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Zum Vortag unverändert notierte die Bijou Brigitte-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 40,00 EUR.

Mit einem Wert von 40,00 EUR bewegte sich die Bijou Brigitte-Aktie um 15:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 40,00 EUR. Das Tagestief markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 39,70 EUR. Bei 40,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 147 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.

Am 11.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 46,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 33,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.12.2024). Mit Abgaben von 16,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bijou Brigitte veröffentlichte am 06.11.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 89,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

