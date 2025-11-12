Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Bijou Brigitte zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie stand in der Stuttgart-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 39,90 EUR.
Das Papier von Bijou Brigitte konnte um 12:00 Uhr klettern und stieg im Stuttgart-Handel um 0,3 Prozent auf 39,90 EUR. Die Bijou Brigitte-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,80 EUR.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 46,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 16,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Bijou Brigitte-Aktie damit 19,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Bilanz zum am 30.09.2014 abgelaufenen Quartal legte Bijou Brigitte am 06.11.2014 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
