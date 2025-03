Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte präsentiert sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie stieg im Stuttgart-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 34,90 EUR.

Um 16:00 Uhr konnte die Aktie von Bijou Brigitte zulegen und verteuerte sich in der Stuttgart-Sitzung um 0,1 Prozent auf 34,90 EUR. Die Bijou Brigitte-Aktie legte bis auf 35,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 34,90 EUR ging der Anteilsschein in den Stuttgart-Handel.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.05.2024 bei 44,55 EUR. 27,65 Prozent Plus fehlen der Bijou Brigitte-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,10 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 06.11.2014 äußerte sich Bijou Brigitte zu den Kennzahlen des am 30.09.2014 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 89,00 Mio. EUR gegenüber 89,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker