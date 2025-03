Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte gewinnt am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Zuletzt sprang die Bijou Brigitte-Aktie im Stuttgart-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 35,25 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Bijou Brigitte-Aktie stieg im Stuttgart-Handel. Um 12:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 35,25 EUR. Kurzfristig markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 35,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 34,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Bei einem Wert von 44,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.05.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bijou Brigitte-Aktie somit 20,88 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.08.2024 bei 31,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 11,77 Prozent Luft nach unten.

Am 06.11.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker