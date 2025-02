Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittag im Minusbereich

So bewegt sich Bijou Brigitte

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Stuttgart-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 37,50 EUR.

Das Papier von Bijou Brigitte gab in der Stuttgart-Sitzung ab. Um 12:00 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 37,50 EUR abwärts. Bei 37,50 EUR markierte die Bijou Brigitte-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 37,65 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag.

Der Anteilsschein kletterte am 22.05.2024 auf bis zu 44,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.08.2024 bei 31,10 EUR. Abschläge von 17,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Zahlen des am 30.09.2014 abgelaufenen Quartals präsentierte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 89,00 Mio. EUR, gegenüber 89,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

