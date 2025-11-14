Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von Bijou Brigitte zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die Bijou Brigitte-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 40,00 EUR.

Die Bijou Brigitte-Aktie bewegte sich um 09:02 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 40,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bijou Brigitte-Aktie sogar auf 40,00 EUR. Die Bijou Brigitte-Aktie sank bis auf 40,00 EUR. Bei 40,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 150 Bijou Brigitte-Aktien.

Am 11.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 46,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bijou Brigitte-Aktie somit 13,98 Prozent niedriger. Am 03.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bijou Brigitte-Aktie mit einem Verlust von 16,75 Prozent wieder erreichen.

Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bijou Brigitte mit einem Umsatz von insgesamt 89,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

