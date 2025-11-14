Bijou Brigitte Aktie News: Anleger schicken Bijou Brigitte am Freitagmittag auf rotes Terrain

Kurs der Bijou Brigitte

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Bijou Brigitte-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 39,90 EUR.

Die Bijou Brigitte-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:34 Uhr um 0,3 Prozent auf 39,90 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bijou Brigitte-Aktie bisher bei 39,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 40,00 EUR. Von der Bijou Brigitte-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.004 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 46,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.06.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,54 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.12.2024 (33,30 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Bijou Brigitte hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

