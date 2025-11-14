DAX23.704 -1,4%Est505.658 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,80 -5,0%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.776 -3,5%Euro1,1616 -0,2%Öl64,49 +2,2%Gold4.155 -0,4%
Bijou Brigitte

Bijou Brigitte Aktie News: Anleger schicken Bijou Brigitte am Freitagmittag auf rotes Terrain

14.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Bijou Brigitte-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 39,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
39,80 EUR -0,20 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bijou Brigitte-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:34 Uhr um 0,3 Prozent auf 39,90 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bijou Brigitte-Aktie bisher bei 39,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 40,00 EUR. Von der Bijou Brigitte-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.004 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 46,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.06.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,54 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.12.2024 (33,30 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Bijou Brigitte hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu Bijou Brigitte AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Bijou Brigitte AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
18.06.2010Bijou Brigitte per Stopp-Buy-Limit einsteigenboerse.de-Aktienbrief
DatumRatingAnalyst
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
31.08.2010Bijou Brigitte modische Accessoires haltenSES Research/ Warburg Gruppe
06.08.2009Bijou Brigitte Stopp auf 90 EUR ziehenFocus Money
24.04.2009Bijou Brigitte unter 60 EUR ein KaufPrior Börse
25.03.2009Bijou Brigitte haltenDer Börsendienst
DatumRatingAnalyst
25.10.2006Bijou Brigitte Halbierung wahrscheinlichPrior Börse

