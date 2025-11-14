Bijou Brigitte Aktie News: Anleger schicken Bijou Brigitte am Freitagmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Bijou Brigitte-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 39,90 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Bijou Brigitte-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:34 Uhr um 0,3 Prozent auf 39,90 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bijou Brigitte-Aktie bisher bei 39,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 40,00 EUR. Von der Bijou Brigitte-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.004 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 46,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.06.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,54 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.12.2024 (33,30 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Bijou Brigitte hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie
Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger
Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten
Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bijou Brigitte
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bijou Brigitte
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jirsak / Shutterstock
Nachrichten zu Bijou Brigitte AG
Analysen zu Bijou Brigitte AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
|18.06.2010
|Bijou Brigitte per Stopp-Buy-Limit einsteigen
|boerse.de-Aktienbrief
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|31.08.2010
|Bijou Brigitte modische Accessoires halten
|SES Research/ Warburg Gruppe
|06.08.2009
|Bijou Brigitte Stopp auf 90 EUR ziehen
|Focus Money
|24.04.2009
|Bijou Brigitte unter 60 EUR ein Kauf
|Prior Börse
|25.03.2009
|Bijou Brigitte halten
|Der Börsendienst
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.10.2006
|Bijou Brigitte Halbierung wahrscheinlich
|Prior Börse
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bijou Brigitte AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen