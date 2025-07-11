DAX24.375 ±-0,0%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,66 -0,8%Dow45.022 +0,3%Nas21.622 -0,4%Bitcoin100.256 -1,5%Euro1,1711 +0,5%Öl66,34 -0,8%Gold3.342 +0,2%
Heute im Fokus
Gipfel von Trump und Putin am Abend: DAX geht stabil ins Wochenende -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- DroneShield, Bullish, Buffett Depot, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vor dem Wochenende vorsichtig Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vor dem Wochenende vorsichtig
Novo Nordisk-Aktie freundlich: Dividendenabschlag belastet Novo Nordisk nicht Novo Nordisk-Aktie freundlich: Dividendenabschlag belastet Novo Nordisk nicht
Aktienkurs im Fokus

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Nachmittag im Minus

15.08.25 16:13 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Nachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 38,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
38,10 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bijou Brigitte-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 38,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 38,00 EUR. Bei 38,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 633 Bijou Brigitte-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 46,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.06.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 22,37 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.08.2024 (31,00 EUR). Derzeit notiert die Bijou Brigitte-Aktie damit 22,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte die Kennzahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

