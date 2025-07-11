Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Nachmittag im Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 38,00 EUR.

Die Bijou Brigitte-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 38,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 38,00 EUR. Bei 38,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 633 Bijou Brigitte-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 46,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.06.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 22,37 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.08.2024 (31,00 EUR). Derzeit notiert die Bijou Brigitte-Aktie damit 22,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte die Kennzahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

