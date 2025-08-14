Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Vormittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Bijou Brigitte-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 38,50 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bijou Brigitte nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:02 Uhr 0,5 Prozent auf 38,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 38,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 95 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.

Am 11.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bijou Brigitte-Aktie mit einem Kursplus von 20,78 Prozent wieder erreichen. Bei 31,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 EUR gegenüber 1,36 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker