Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte verteidigt Stellung am Montagvormittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Mit einem Kurs von 39,50 EUR zeigte sich die Bijou Brigitte-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Im XETRA-Handel kam die Bijou Brigitte-Aktie um 09:02 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 39,50 EUR. Der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 39,50 EUR zu. Der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,50 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 288 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.

Am 11.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,50 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bijou Brigitte-Aktie somit 15,05 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,30 EUR am 03.12.2024. Der derzeitige Kurs der Bijou Brigitte-Aktie liegt somit 18,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 06.11.2014 äußerte sich Bijou Brigitte zu den Kennzahlen des am 30.09.2014 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Bijou Brigitte mit einem Umsatz von insgesamt 89,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

