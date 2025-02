Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte verteuert sich am Vormittag

Blick auf Bijou Brigitte-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Zuletzt konnte die Aktie von Bijou Brigitte zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 37,25 EUR.

Die Bijou Brigitte-Aktie konnte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 37,25 EUR. Die Bijou Brigitte-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,25 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 100 Bijou Brigitte-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,70 EUR an. Gewinne von 20,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 22.08.2024 auf bis zu 31,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 16,78 Prozent könnte die Bijou Brigitte-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 06.11.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Bijou Brigitte mit einem Umsatz von insgesamt 89,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

