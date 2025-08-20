Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte tendiert am Donnerstagvormittag seitwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von Bijou Brigitte zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Bijou Brigitte-Aktie zuletzt im Stuttgart-Handel bei 38,10 EUR.

Die Bijou Brigitte-Aktie kam im Stuttgart-Handel um 09:15 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 38,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bijou Brigitte-Aktie sogar auf 38,10 EUR. Im Tief verlor die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 38,10 EUR. Bei 38,10 EUR eröffnete der Anteilsschein.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.06.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bijou Brigitte-Aktie somit 18,06 Prozent niedriger. Am 28.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,10 EUR. Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 18,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bijou Brigitte veröffentlichte am 06.11.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker