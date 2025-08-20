DAX24.279 ±0,0%ESt505.464 -0,2%Top 10 Crypto15,90 -1,8%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.795 -0,3%Euro1,1653 ±0,0%Öl67,28 +0,4%Gold3.340 -0,2%
Notierung im Blick

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte tendiert am Donnerstagvormittag seitwärts

21.08.25 09:26 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte tendiert am Donnerstagvormittag seitwärts

Die Aktie von Bijou Brigitte zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Bijou Brigitte-Aktie zuletzt im Stuttgart-Handel bei 38,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
38,10 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bijou Brigitte-Aktie kam im Stuttgart-Handel um 09:15 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 38,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bijou Brigitte-Aktie sogar auf 38,10 EUR. Im Tief verlor die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 38,10 EUR. Bei 38,10 EUR eröffnete der Anteilsschein.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.06.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bijou Brigitte-Aktie somit 18,06 Prozent niedriger. Am 28.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,10 EUR. Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 18,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bijou Brigitte veröffentlichte am 06.11.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Analysen zu Bijou Brigitte AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
18.06.2010Bijou Brigitte per Stopp-Buy-Limit einsteigenboerse.de-Aktienbrief
DatumRatingAnalyst
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
31.08.2010Bijou Brigitte modische Accessoires haltenSES Research/ Warburg Gruppe
06.08.2009Bijou Brigitte Stopp auf 90 EUR ziehenFocus Money
24.04.2009Bijou Brigitte unter 60 EUR ein KaufPrior Börse
25.03.2009Bijou Brigitte haltenDer Börsendienst
DatumRatingAnalyst
25.10.2006Bijou Brigitte Halbierung wahrscheinlichPrior Börse

