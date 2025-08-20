DAX24.207 -0,3%ESt505.445 -0,5%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.090 -1,0%Euro1,1647 ±-0,0%Öl67,20 +0,2%Gold3.334 -0,4%
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

21.08.25 12:06 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Die Aktie von Bijou Brigitte zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Bijou Brigitte-Aktie im Stuttgart-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 38,40 EUR zu.

Um 12:00 Uhr konnte die Aktie von Bijou Brigitte zulegen und verteuerte sich in der Stuttgart-Sitzung um 0,8 Prozent auf 38,40 EUR. Die Bijou Brigitte-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,40 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,10 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 46,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bijou Brigitte-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.08.2024 bei 31,10 EUR. Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 19,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.09.2014 abgelaufenen Quartal legte Bijou Brigitte am 06.11.2014 vor. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 89,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 89,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

