Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte stabilisiert sich am Vormittag

Die Aktie von Bijou Brigitte hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Bijou Brigitte-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Stuttgart-Handel nahezu unverändert bei 40,80 EUR.

Mit einem Wert von 40,80 EUR bewegte sich die Bijou Brigitte-Aktie um 09:15 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Bijou Brigitte-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,80 EUR an. Das Tagestief markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 40,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,80 EUR.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,50 EUR erreichte der Titel am 12.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bijou Brigitte-Aktie somit 12,26 Prozent niedriger. Bei 33,35 EUR fiel das Papier am 03.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bijou Brigitte-Aktie mit einem Verlust von 18,26 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

