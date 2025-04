Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Aktionäre schickten das Papier von Bijou Brigitte nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 40,40 EUR.

Die Bijou Brigitte-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:37 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 40,40 EUR. Die Bijou Brigitte-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,40 EUR aus. Bei 39,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Bijou Brigitte-Aktien beläuft sich auf 5.461 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,70 EUR) erklomm das Papier am 21.05.2024. Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 10,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,00 EUR. Dieser Wert wurde am 22.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 23,27 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.09.2014 abgelaufenen Quartal legte Bijou Brigitte am 06.11.2014 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 89,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

