DAX letztlich tiefer -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- D-Wave, Quantum eMotion, TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Aktienkurs im Fokus

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte verteidigt am Mittwochnachmittag Vortagesniveau

22.10.25 16:08 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte verteidigt am Mittwochnachmittag Vortagesniveau

Die Aktie von Bijou Brigitte hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Bijou Brigitte-Aktie kam im Stuttgart-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 40,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
40,60 EUR 0,10 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Bijou Brigitte-Aktie ließ sich um 16:00 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Stuttgart-Handel hat das Papier einen Wert von 40,70 EUR. Kurzfristig markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 41,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 40,60 EUR. Bei 40,70 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Am 12.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 14,25 Prozent Plus fehlen der Bijou Brigitte-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2014 abgelaufenen Quartal legte Bijou Brigitte am 06.11.2014 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 89,00 Mio. EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

