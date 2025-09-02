DAX23.631 +0,4%ESt505.480 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.548 +0,4%Nas22.733 -0,3%Bitcoin95.718 +0,2%Euro1,1796 ±-0,0%Öl67,88 +2,0%Gold3.778 +0,8%
Bijou Brigitte im Fokus

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Nachmittag mit Aufschlag

23.09.25 16:10 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Bijou Brigitte-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 40,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
40,50 EUR 0,40 EUR 1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 40,60 EUR zu. In der Spitze legte die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 41,00 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.074 Bijou Brigitte-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.06.2025 bei 46,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bijou Brigitte-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 03.12.2024 Kursverluste bis auf 33,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,98 Prozent könnte die Bijou Brigitte-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte die Kennzahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Bijou Brigitte hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

