Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Im XETRA-Handel gewannen die Bijou Brigitte-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Das Papier von Bijou Brigitte legte um 09:02 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 40,20 EUR. Die Bijou Brigitte-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,20 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,20 EUR. Bisher wurden heute 50 Bijou Brigitte-Aktien gehandelt.

Bei 46,50 EUR erreichte der Titel am 11.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,67 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 03.12.2024 auf bis zu 33,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bijou Brigitte-Aktie 20,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.09.2014 abgelaufenen Quartals präsentierte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 EUR gegenüber 1,36 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 89,00 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

