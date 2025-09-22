Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie stieg im Stuttgart-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 40,40 EUR.
Um 12:00 Uhr wies die Bijou Brigitte-Aktie Gewinne aus. In der Stuttgart-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 40,40 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 40,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,80 EUR. Zuletzt wurden via Stuttgart 5 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 46,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,10 Prozent. Am 03.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie 17,45 Prozent sinken.
Am 06.11.2014 lud Bijou Brigitte zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2014 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR im Vergleich zu 89,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
