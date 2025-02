Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Bijou Brigitte-Aktie nach unten. Im Stuttgart-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 36,25 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Bijou Brigitte nach unten. In der Stuttgart-Sitzung verlor die Aktie um 16:00 Uhr 1,0 Prozent auf 36,25 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bijou Brigitte-Aktie bei 35,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 200 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,55 EUR erreichte der Titel am 22.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bijou Brigitte-Aktie damit 18,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie 14,21 Prozent sinken.

Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2014 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bijou Brigitte ein EPS von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 89,00 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 89,00 Mio. EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker