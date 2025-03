Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Bijou Brigitte. Zuletzt stieg die Bijou Brigitte-Aktie. In der Stuttgart-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 37,85 EUR.

Um 16:00 Uhr stieg die Bijou Brigitte-Aktie. In der Stuttgart-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 37,85 EUR. In der Spitze gewann die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 38,15 EUR. Bei 37,60 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Bijou Brigitte-Aktien beläuft sich auf 155 Stück.

Am 22.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,55 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 17,70 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 28.08.2024 Kursverluste bis auf 31,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2014 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Bijou Brigitte hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker