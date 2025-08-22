Bijou Brigitte Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Bijou Brigitte
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Das Papier von Bijou Brigitte gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 39,10 EUR abwärts.
Der Bijou Brigitte-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:02 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 39,10 EUR. Das Tagestief markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 39,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,10 EUR. Der Tagesumsatz der Bijou Brigitte-Aktie belief sich zuletzt auf 141 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.06.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 89,00 Mio. EUR gegenüber 89,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
