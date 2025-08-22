Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Dienstagnachmittag schwächer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 38,80 EUR abwärts.

Der Bijou Brigitte-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:45 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 38,80 EUR. Im Tief verlor die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 38,80 EUR. Bei 39,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 605 Bijou Brigitte-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.06.2025 auf bis zu 46,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bijou Brigitte-Aktie liegt somit 16,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,10 EUR. Dieser Wert wurde am 27.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,36 EUR. Im letzten Jahr hatte Bijou Brigitte einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 89,00 Mio. EUR, gegenüber 89,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

