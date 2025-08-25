Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Bijou Brigitte im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 38,80 EUR.

Die Bijou Brigitte-Aktie wies um 09:01 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 38,80 EUR abwärts. Der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,80 EUR nach. Mit einem Wert von 39,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 45 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 46,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bijou Brigitte-Aktie 20,36 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.08.2024 (31,10 EUR). Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 19,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bijou Brigitte am 06.11.2014 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 89,00 Mio. EUR gelegen.

