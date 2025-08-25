Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte verteidigt am Dienstagmittag Tendenz
Die Aktie von Bijou Brigitte zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die Bijou Brigitte-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Stuttgart-Handel notierte das Papier bei 39,10 EUR.
Anleger zeigten sich um 12:00 Uhr bei der Bijou Brigitte-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Stuttgart-Handel nahezu unverändert bei 39,10 EUR. Kurzfristig markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 39,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,90 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 39,20 EUR. Zuletzt stieg das Stuttgart-Volumen auf 25 Bijou Brigitte-Aktien.
Am 12.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,10 EUR. Dieser Wert wurde am 28.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 89,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
